Владимир Мутовкин назвал дорогу из Терновки в Арбеково утопией Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе Владимир Мутовкин назвал утопией идею построить дорогу, соединяющую два крупных удаленных друг от друга микрорайона — Арбеково и Терновку.

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«Мне кажется, в сложившихся условиях это просто утопия. […] Сколько будет стоить эта дорога? Сколько нужно брать с людей за проезд по этой дороге, чтобы она хотя бы окупилась в течение 10–15 лет? Помимо этого, ее нужно будет содержать, убирать и ремонтировать», — отметил депутат в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в среду, 12 апреля.

При обсуждении строительства данной дороги как одного из инвестпроектов, которые теоретически можно реализовать в Пензе, Владимир Мутовкин призвал вице-мэра Андрея Шевченко просчитать его стоимость и сроки окупаемости.

«Кроме красивого предложения, никакой реальной основы и возможности строительства этой дороги на сегодняшний день не существует», — подчеркнул он.

В свою очередь Андрей Шевченко обратил внимание на то, что мэрия уже выходила в министерство экономики Пензенской области с предложением о снятии данного проекта как инвестиционного.

«Если рассматривать непосредственно дорогу и людей, которые по ней будут ездить, она не окупится. Но приезжал […] турецкий инвестор, который связан не только со строительством дорог, но и со строительством инфраструктуры. И здесь идет речь об окупаемости этой дороги за счет тех земельных участков, которые будут вокруг нее и получат развитие», — уточнил вице-мэр.

Как отметил заместитель председателя гордумы Иван Краснов, проект дороги из Арбеково в Терновку имеет право на существование.

«Владимир Борисович [Мутовкин] сказал, что это утопия. На самом деле в свое время и Петербург на болоте строился, был утопией. А мы видим, что сегодня это лицо нашей страны. То же самое эта дорога», — сказал он.