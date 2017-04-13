Книга «Женщины Заречного» стала для меня самой сложной — Александр Киреев Общество

Заречный, 13 апреля 2017. PenzaNews. Главный редактор книги «Женщины Заречного», почетный гражданин города, историк Александр Киреев признался, что работать над изданием, в которое вошли статьи о 572 жительницах закрытого территориально-административного образования, ему было сложнее, чем над предыдущими томами о ЗАТО.

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«Все восемь томов были сложные, но эта была сверхсложная — о любви, о тепле, о мае, о солнце», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews», добавив при этом, что давно мечтал написать подобную книгу.

Александр Киреев пояснил, если прежние издания энциклопедического характера были наполнены сухими сведениями об истории Заречного, то к созданию этой книги был совершенно другой подход.

По словам историка, отбирать статьи было непросто, поэтому вместе со специально созданным общественно-редакционным советом было разработано положение, в котором названы ключевые критерии — активная трудовая деятельность и общественная жизнь героинь.

«У нас много статей посвящено матери», — отметил главный редактор издания.

Александр Киреев подчеркнул, что большинство женщин, о которых предлагали рассказать руководители предприятий и представители профсоюза ПО «Старт», ему знакомы лично.

«Мы взяли период с 1958 года — со дня организации города. [...] Женщины тогда активно включились в жизнь: участвовали в создании завода и города», — пояснил он.

Александр Киреев уточнил, что в издание среди прочих включены статьи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы Заречного Олега Климанова.

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Главный редактор издания отметил, что в книге помещены стихи и изречения местных авторов, а также классиков, а ее страницы украшены фотографиями цветников города.

«У каждой женщины в руках букетик цветов. […] Нам руководители предприятий и организаций предоставляли фотографии [героинь], а художник уже монтировал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, книга «Женщины Заречного» будет подарочным изданием и не попадет в свободную продажу.

«572 книги будут вручены женщинам, но у нас некоторые уже ушли из жизни. […] Придут на презентацию их дети и внуки. Мы обязательно пригласим каждого и каждому вручим книгу», — заверил Александр Киреев.

По его словам, книгу планируется выпустить к 20 мая, а презентация состоится во дворце культуры за неделю до Дня города, которые отмечается в конце месяца.