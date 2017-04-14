17:08:58 Пятница, 14 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские студентки примут участие в парадах Победы в Москве и Севастополе

15:24 | 14.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Четыре пензенские студентки, ставшие победителями всероссийского конкурса «Послы Победы», примут участие в парадах, которые пройдут в Москве и Севастополе 9 мая.

Пензенские студентки примут участие в парадах Победы в Москве и Севастополе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На параде на Красной площади в Москве и народном шествии «Бессмертный полк» регион представят студентки Пензенского государственного университета Анастасия Верина и Дарья Пичугина, а также учащаяся социально-педагогического колледжа Ксения Шиндяева.

В Севастополь поедет студентка многопрофильного колледжа ПГУ Ангелина Мухина.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, всего в конкурсе «После Победы» приняли участие более 4 тыс. человек.

«Из них были отобраны 200 лучших добровольцев, которые станут участниками парада Победы», — сказали в ведомстве.
Актуальное
Читайте также
Осужден житель Заречного, заставивший знакомую взять ноутбук в кредит Хранивший дома боевую гранату житель Кузнецка отправится в колонию
Более 500 полицейских будут следить за порядком на Пасху в Пензенской области Пензенские полицейские посетили музей одной картины
В Пензенской области суд приостановил работу конвейера элеватора Пенза примет первенство России по плаванию среди юниоров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама