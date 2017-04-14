Пензенские студентки примут участие в парадах Победы в Москве и Севастополе Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Четыре пензенские студентки, ставшие победителями всероссийского конкурса «Послы Победы», примут участие в парадах, которые пройдут в Москве и Севастополе 9 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На параде на Красной площади в Москве и народном шествии «Бессмертный полк» регион представят студентки Пензенского государственного университета Анастасия Верина и Дарья Пичугина, а также учащаяся социально-педагогического колледжа Ксения Шиндяева.

В Севастополь поедет студентка многопрофильного колледжа ПГУ Ангелина Мухина.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, всего в конкурсе «После Победы» приняли участие более 4 тыс. человек.

«Из них были отобраны 200 лучших добровольцев, которые станут участниками парада Победы», — сказали в ведомстве.