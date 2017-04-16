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Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Пасхой

09:17 | 16.04.2017 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой.

Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Пасхой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот торжественный день всегда широко отмечается на Руси. Он олицетворяет духовное обновление, наполняет сердца людей милосердием, дарует любовь и надежду. Сегодня Русская православная церковь своими праведными многотрудными деяниями, которые направлены на упрочение в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, способствует утверждению норм морали, чувства сострадания и добропорядочности», — отметил глава региона.

Он выразил надежду, что совместными усилиями люди смогут сделать все для утверждения мира, взаимопонимания и согласия.

«Искренне желаю вам доброго здравия, душевной радости, благополучия и счастья, исполнения всех благих начинаний!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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