Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Пасхой Общество

Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой.

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«Этот торжественный день всегда широко отмечается на Руси. Он олицетворяет духовное обновление, наполняет сердца людей милосердием, дарует любовь и надежду. Сегодня Русская православная церковь своими праведными многотрудными деяниями, которые направлены на упрочение в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, способствует утверждению норм морали, чувства сострадания и добропорядочности», — отметил глава региона.

Он выразил надежду, что совместными усилиями люди смогут сделать все для утверждения мира, взаимопонимания и согласия.

«Искренне желаю вам доброго здравия, душевной радости, благополучия и счастья, исполнения всех благих начинаний!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.