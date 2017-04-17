В Пензе площадками для конкурса плиточников и штукатуров станут школа и детсад Общество

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди плиточников будет проходить на базе строящейся школы на улице Шевченко в Пензе, а среди штукатуров — в детском саду в микрорайоне Заря.

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Плиточники-отделочники будут укладывать напольное покрытие в школе на улице Шевченко 27 апреля. Предварительно определено, что им будет выделено помещение рекреации на третьем этаже здания.

28 апреля в строящемся детском саду в микрорайоне Заря пройдет конкурс среди штукатуров. Они приступят к работе сразу после монтажа кровли.

Ожидается, что конкурсанты оштукатурят около 1 тыс. кв. метров стен, что позволит несколько ускорить строительные работы на социально значимом объекте, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.