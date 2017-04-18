Определены 11 кандидатов в Общественную палату Пензенской области Общество

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Комитет Законодательного собрания Пензенской области по государственному строительству и вопросам местного самоуправления отобрал 11 кандидатур в члены Общественной палаты из 19 предложенных некоммерческими организациями, рекомендовав региональному парламенту утвердить их.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди них — главный врач детской стоматологической поликлиники Елена Блащук, главврач специализированной наркологической поликлиники «Панацея» Сергей Дегтярь, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (в миру Сергей Домнин), бизнесмен Игорь Зайдман, активист в сфере ЖКХ Владимир Лощинин, председатель молодежного парламента Наталья Назарова, глава областной организации профсоюзов работников здравоохранения Галина Попадюк, гендиректор ТРК «Наш Дом» Татьяна Прошина, руководитель ЗАО «Производственно-коммерческое предприятие «Орбита-1» Олег Сактирин, председатель реготделения организации «Российский Красный крест» Александр Серов и председатель регионального духовного управления мусульман Абубякяр Юнкин.

В рамках подготовки к очередной сессии, которая намечена на 28 апреля, депутаты смогут высказать свое мнение о рекомендованных кандидатурах на заседаниях профильных комитетов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью 2016 года был изменен порядок, в соответствии с которым формируется общественная палата Пензенской области.

11 членов будут утверждаться губернатором из числа кандидатов, представленных отделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных в регионе.

Еще 11 членов будут утверждаться Законодательным собранием, депутаты которого выберут их из числа кандидатов, представленных региональными общественными объединениями, зарегистрированными в Пензенской области.

Члены Общественной палаты, кандидатуры которых согласованы губернатором и парламентом, будут утверждать еще 11 человек из лиц, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными в регионе.

Руководитель Общественной палаты будет именоваться не секретарем, а председателем.