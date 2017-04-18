16:28:22 Вторник, 18 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Определены 11 кандидатов в Общественную палату Пензенской области

11:25 | 18.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Комитет Законодательного собрания Пензенской области по государственному строительству и вопросам местного самоуправления отобрал 11 кандидатур в члены Общественной палаты из 19 предложенных некоммерческими организациями, рекомендовав региональному парламенту утвердить их.

Определены 11 кандидатов в Общественную палату Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди них — главный врач детской стоматологической поликлиники Елена Блащук, главврач специализированной наркологической поликлиники «Панацея» Сергей Дегтярь, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (в миру Сергей Домнин), бизнесмен Игорь Зайдман, активист в сфере ЖКХ Владимир Лощинин, председатель молодежного парламента Наталья Назарова, глава областной организации профсоюзов работников здравоохранения Галина Попадюк, гендиректор ТРК «Наш Дом» Татьяна Прошина, руководитель ЗАО «Производственно-коммерческое предприятие «Орбита-1» Олег Сактирин, председатель реготделения организации «Российский Красный крест» Александр Серов и председатель регионального духовного управления мусульман Абубякяр Юнкин.

В рамках подготовки к очередной сессии, которая намечена на 28 апреля, депутаты смогут высказать свое мнение о рекомендованных кандидатурах на заседаниях профильных комитетов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью 2016 года был изменен порядок, в соответствии с которым формируется общественная палата Пензенской области.

11 членов будут утверждаться губернатором из числа кандидатов, представленных отделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных в регионе.

Еще 11 членов будут утверждаться Законодательным собранием, депутаты которого выберут их из числа кандидатов, представленных региональными общественными объединениями, зарегистрированными в Пензенской области.

Члены Общественной палаты, кандидатуры которых согласованы губернатором и парламентом, будут утверждать еще 11 человек из лиц, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными в регионе.

Руководитель Общественной палаты будет именоваться не секретарем, а председателем.
Актуальное
Читайте также
Штраф в 15 тыс. рублей назначен за антисанитарию у магазина «Магнит» в Пензе В Пензенской области бывший спортсмен получил более 6 лет колонии за смерть человека
Осужден бывший начальник отдела военкомата Пензенской области В Пензе начала работу «Школа КВН»
До пензенского поселка Лесной проложат новый водопровод В Пензенской области 25 апреля пустят дополнительные электрички «Белинская — Пачелма»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама