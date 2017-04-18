Валерий Савин оценил ход реконструкции набережной у «Ростка» в Пензе Общество

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Валерий Савин оценил ход реконструкции набережной реки Суры в районе стелы «Росток» в Пензе во вторник, 18 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

Информируя об объеме сделанных работ, заместитель главы администрации города Ирина Ширшина сообщила, что была очищена поверхность стелы с барельефом и обелиска пескоструйным аппаратом.

«Проведен демонтаж асфальтобетонного покрытия площадки. Выполняются работы по прокладке сетей электроснабжения, устройству покрытий из гранитных плит в районе смотровой площадки набережной. Работает ООО «Торговый дом «Возрождение», — уточнила она.

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По словам представителя подрядной компании бригады трудятся ежедневно с 8.00 до 20.00, чтобы успеть завершить работы к началу мая.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что в рамках заключенного контракта в 2017 году планируется осуществить ремонт прогулочной площадки нижнего уровня, подпорной стены смотровой площадки и лестничных сходов.

«Несмотря на то, что к 9 мая «Росток» преобразится, основные праздничные мероприятия переместятся на Юбилейную площадь, а салют прогремит со смотровой площадки от «Ласточки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.