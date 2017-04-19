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В Пензе состоялся финал конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов

10:15 | 19.04.2017 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Финал II областного конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов состоялся в пензенском доме молодежи вечером в минувший вторник, 18 апреля.

В Пензе состоялся финал конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

12 представителей ведущих студенческих отрядов региона выполнили по три задания.

Первым из них была визитка, к которой участники готовились заранее. В этом конкурсе были представлены песни, танцы, стихи и театральные миниатюры.

Затем кандидаты в бойцы студотрядов должны были провести агитацию, используя слова, которые появлялись на экране в ходе выступления. При этом по условиям конкурса отряд, в который необходимо было привлечь людей, мог иметь различную специализацию — экологический, сервисный, отряд спасателей, механизаторов или волонтеров.

Затем участники продемонстрировали умение мирным путем выходить из сложных ситуаций, которые могут возникнуть в студотряде, например, когда преподаватель не отпускает на мероприятие из-за многочисленных пропусков на учебе.

В завершение сертификатами были награждены около 40 человек — не только те, кто дошел до финала, но и участники тестирования на творческом этапе.

Победители конкурса будут объявлены на областном форуме студенческих педагогических отрядов, который пройдет с 12 по 14 мая.
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