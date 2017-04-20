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В Пензе планируется издать книгу об истории парламентаризма

10:09 | 20.04.2017 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Книгу по истории парламентаризма планируется издать к 25-летию формирования Законодательного собрания Пензенской области в начале 2019 года.

В Пензе планируется издать книгу об истории парламентаризма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Реализация данного проекта стала основной темой встречи спикера регионального парламента Валерия Лидина с активом общественной организации краеведов, которая состоялась в минувшую среду, 19 апреля.

В обсуждении концепции и содержания книги приняли участие председатель организации, доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета Владимир Первушкин, молодые краеведы и представители молодежного парламента при Законодательном собрании.

Валерий Лидин призвал сделать издание максимально подробным и познавательным.

«Этот наш коллективный труд по подготовке книги должен стать учебником для будущих парламентариев», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области первого созыва состоялись 30 января 1994 года. Организационная сессия была созвана 11 февраля 1994 года.
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