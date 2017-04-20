В Пензе планируется издать книгу об истории парламентаризма
Печать
Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Книгу по истории парламентаризма планируется издать к 25-летию формирования Законодательного собрания Пензенской области в начале 2019 года.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Реализация данного проекта стала основной темой встречи спикера регионального парламента Валерия Лидина с активом общественной организации краеведов, которая состоялась в минувшую среду, 19 апреля.
В обсуждении концепции и содержания книги приняли участие председатель организации, доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета Владимир Первушкин, молодые краеведы и представители молодежного парламента при Законодательном собрании.
Валерий Лидин призвал сделать издание максимально подробным и познавательным.
«Этот наш коллективный труд по подготовке книги должен стать учебником для будущих парламентариев», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.
Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области первого созыва состоялись 30 января 1994 года. Организационная сессия была созвана 11 февраля 1994 года.