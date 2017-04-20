Фолк-группа из Москвы даст благотворительный концерт в Пензе в поддержку детей с ДЦП
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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт московской фолк-группы «Партизан FM» состоится в доме молодежи в Пензе в предстоящую пятницу, 21 апреля. Об этом сообщила руководитель общественной организации «Благо Дарю» Виктория Хачатурян.
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«Все вырученные средства пойдут на две благие цели — на восстановление Спасского кафедрального собора и на реабилитацию детей с детским церебральным параличом», — сказала она.
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По ее словам, московские артисты исполнят современные версии русских народных песен и казачьего фольклора, музыку времен Великой Отечественной войны и авторские композиции.
Виктория Хачатурян добавила, что фолк-группа также представит зрителям трюки с шашкой и кадриль.
«Билеты пока в наличии есть», — отметила она.
Начало мероприятия намечено на 19.00.