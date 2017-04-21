Геннадий Березин недоступен для комментариев Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Городищенского района Пензенской области Геннадий Березин, в отношении которого, по информации источника в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», пока недоступен для комментариев.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации района, в настоящее время Геннадий Березин находится в доме культуры, где поздравляет муниципальных служащих с Днем местного самоуправления, который отмечается в пятницу, 21 апреля.

Сотрудница администрации, которая не пожелала представиться, узнав, что ей звонят не со Следственного комитета, сказала, что ничего не слышала об уголовном деле против Геннадия Березина, а также заверила, что никаких обысков не проводилось.