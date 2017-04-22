Бывший главбух «Наровчатских новостей» осуждена за присвоение денег Общество

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Бывший главный бухгалтер государственного автономного учреждения Пензенской области «Редакция газеты «Наровчатские новости» приговорена к лишению свободы на срок 1 год условно за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, с 11 июля по 8 августа 2016 года женщина на период отпуска редактора выполняла его обязанности.

«Однако с 19 июля по 5 августа она отсутствовала на рабочем месте, так как в это время трудилась охранником в Москве», — добавил собеседник агентства.

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Он пояснил, что, воспользовавшись своим служебным положением, главный бухгалтер незаконно начислила себе зарплату за все время отсутствия на рабочем месте, в том числе выплаты за исполнение обязанностей редактора.

«С целью сокрытия факта незаконного получения зарплаты за период отсутствия на рабочем месте она изготовила и утвердила табели учета рабочего за июль и август 2016 года, в которые внесла заведомо ложные сведения», — сказал представитель суда.

Он уточнил, что причиненный редакции газеты «Наровчатские новости» ущерб составил более 16,5 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметил представитель суда.