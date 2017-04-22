Валерий Лидин выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Лазуткина Общество

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, депутаты пятого и всех предшествующих созывов, а также коллектив аппарата регионального парламента выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной Виктора Лазуткина, ушедшего из жизни в возрасте 67 лет после тяжелой продолжительной болезни.

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«Лaзуткин Виктор Александрович — известный и авторитетный российский политик — приобрел огромный опыт работы в сельском хозяйстве, в автодорожном строительстве, государственном и муниципальном управлении, в политической деятельности. На каких бы постах и в какой должности он бы ни работал, всегда в доверенное ему дело вкладывал все силы и всю душу», — говорится в тексте некролога, опубликованного на сайте Законодательного собрания Пензенской области.

В нем отмечается, что начало трудовой деятельности Виктора Лaзуткина неразрывно связано с Колышлейским районом, большой вклад в развитие которого он внес.

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«Именно Виктор Александрович стоял у истоков организации федерального автодорожного управления «Большая Волга». Он являлся инициатором и соавтором ряда законов Российской Федерации, в том числе «O дорогах и дорожной деятельности», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что Виктор Лазуткин достойно представлял регион в Госдуме, умел отстаивать местные инициативы.

«Виктор Лазуткин всегда активно занимался благотворительностью, являлся участником строительства и реконструкции ряда православных храмов на территории Пензенской области, в том числе организовал и спонсировал реконструкцию храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Черкасское Колышлейского района», — подчеркивается в сообщении.

Виктор Лазуткин был награжден медалью и памятным знаком «200 лет министерства обороны», почетной грамотой Государственной думы РФ, благодарностью председателя Госдумы, памятной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в России», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

27 мая 2016 года на сессии Законодательного собрания региона ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области». Соответствующие регалии ему вручили губернатор Иван Белозерцев и спикер Валерий Лидин 12 сентября 2016 года.