Иван Белозерцев пригласил пензенскую молодежь в санаторий «Надежда» Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший II региональный форум «Ласточка», предложил рассмотреть возможность проведения следующего молодежного мероприятия на базе санатория «Надежда» под Кузнецком.

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«Мне вот говорят: «Негде отдыхать». Есть, где отдыхать! Например, санаторий «Надежда». Мы сделали хороший ресепшен, хорошую столовую, хорошую входную группу», — сказал он в ходе встречи с участниками форума, состоявшейся на базе санатория «Березовая роща» под Пензой в минувшую субботу, 22 апреля.

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Глава региона добавил, что кузнецкая «Надежда» расположена в лесной зоне, на территории санатория есть детские и спортивные площадки.

«Полностью отремонтировали бассейн, лечебное отделение — поставили хорошее, современное оборудование. Там условия уже сегодня созданы прекрасные. Сейчас нужно отремонтировать клуб — заложим денежные средства, окажем помощь — и, в принципе, ребята, можно ехать отдыхать, проводить молодежные мероприятия в любое время года. Транспортом мы вас обеспечим», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор сообщил, что за 2016 год в восстановление санаториев, расположенных в Пензенской области, были вложены десятки миллионов рублей.

Эта работа, по его словам, будет продолжена.