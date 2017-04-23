Губернатор вспомнил молодость на форуме «Ласточка» под Пензой Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе встречи с участниками II регионального форума «Ласточка» вспомнил молодость и поблагодарил студентов за активную жизненную позицию.

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«Я люблю быть в молодежной среде, хотя редко это бывает. Сам я в свое время возглавлял молодежные комсомольские организации, будучи военным, участвовал в молодежных форумах. Они были очень крупные, в том числе всесоюзный съезд — 5 тыс. делегатов со всего Советского Союза в Москве. Отбирали представителей лучших молодежных коллективов. Как я туда попал, до сих пор не знаю. Себя я никогда лучшим не считал», — шутливо отметил глава региона во время общения с молодежью в санатории «Березовая роща» под Пензой в минувшую субботу, 22 апреля.

Он добавил, что в годы его молодости проводилось большое количество различных мероприятий.

«И лыжные пробеги с концертами [организовывали], и ветеранам помощь оказывали, много чего хорошего делали», — сказал Иван Белозерцев.

Биография

Белозерцев Иван Александрович

Губернатор с удовлетворением констатировал, что участники форума «Ласточка» продолжают лучшие традиции молодежного движения, заложенные в предыдущие десятилетия.

«Я рад, что вы активная часть молодежи. Многие могли бы остаться дома — «зависать» за компьютером, сидеть в играх, которые уже надоели. Но я думаю, что живое общение — самое хорошее», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что приобретенные на мероприятии навыки станут большим подспорьем в будущем.

В качестве примера он привел свое военное прошлое, когда, прибывая в новый коллектив, требовалось выстраивать отношения с малознакомыми людьми.

«Опыт общения, полученный на форуме, поможет в таких ситуациях», — отметил губернатор.