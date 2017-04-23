Церемония прощания с Виктором Лазуткиным пройдет в Пензе 24 апреля Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с почетным гражданином региона Виктором Лазуткиным пройдет в центре культуры и досуга города Пензы в предстоящий понедельник, 24 апреля, с 10.00 до 12.00.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области, панихида начнется в полдень, а отпевание состоится в Успенском кафедральном соборе Пензы.

«Виктор Лазуткин будет похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища», — добавили в региональном парламенте.

Лазуткин Виктор Александрович родился в селе Высокое Башмаковского района Пензенской области 18 апреля 1950 года.

В 1972 году окончил с отличием инженерный факультет Пензенского сельскохозяйственного института.

Начало его трудовой деятельности неразрывно связано с Колышлейским районом. По его инициативе развивалась социально-экономическая инфраструктура: были построены школы, детские сады, при животноводческих фермах открыты столовые и парикмахерские. Полностью были реконструированы животноводческие комплексы, а также построен один из крупных животноводческих комплексов Пензенской области в колхозе «Советская Россия».

Большой вклад Виктор Лазуткин внес в создание колбасных и хлебобулочных цехов. Была завершена газификация Колышлейского района, а все населенные пункты района соединены дорогами с асфальтовым покрытием.

С 2000 года занимал должность начальника государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга».

14 апреля 2002 года был избран депутатом, 19 апреля — председателем Законодательного собрания Пензенской области третьего созыва (2002–2003).

Избирался депутатом Государственной думы РФ.

Активно занимался благотворительностью, являлся участником строительства и реконструкции ряда православных храмов на территории Пензенской области, в том числе организовал и спонсировал реконструкцию храма Пресвятой Богородицы в селе Черкасское Колышлейского района.

Награжден медалью и памятным знаком «200 лет министерства обороны», почетной грамотой Государственной думы РФ, благодарностью председателя Госдумы, памятной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в России», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

27 мая 2016 года на сессии Законодательного собрания региона ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области». Соответствующие регалии ему вручили губернатор Иван Белозерцев и спикер Валерий Лидин 12 сентября 2016 года.

Умер 22 апреля 2017 года.