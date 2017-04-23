Пензенский губернатор предложил раздать солдатские пилотки участникам «Бессмертного полка» Общество

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился с молодежью, собравшейся на II региональном форуме «Ласточка», идеей о бесплатной раздаче солдатских пилоток участникам акции «Бессмертный полк» 9 мая.

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«Если бы, например, их тысяч 10 приобрести, […] и просто раздать участникам, кто пойдет в составе «Бессмертного полка», — сказал он в ходе встречи с молодежью, состоявшейся в санатории «Березовая роща» в минувшую субботу, 22 апреля.

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Глава региона отметил, что за счет бюджетных средств этот проект реализовать не получится, так как на организацию и проведение торгов потребуется длительное время.

По словам Ивана Белозерцева, в связи с этим он планирует попросить поддержки у реготделения партии «Единая Россия».

Губернатор уточнил, что для приобретения 10 тыс. пилоток со звездочкой потребуется 1 млн. рублей — цена одной составляет 100 рублей.

«Это идеальный вариант, когда единство формы и содержания», — отметил Иван Белозерцев.