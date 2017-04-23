15:55:11 Воскресенье, 23 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский губернатор предложил раздать солдатские пилотки участникам «Бессмертного полка»

14:10 | 23.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился с молодежью, собравшейся на II региональном форуме «Ласточка», идеей о бесплатной раздаче солдатских пилоток участникам акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Пензенский губернатор предложил раздать солдатские пилотки участникам «Бессмертного полка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если бы, например, их тысяч 10 приобрести, […] и просто раздать участникам, кто пойдет в составе «Бессмертного полка», — сказал он в ходе встречи с молодежью, состоявшейся в санатории «Березовая роща» в минувшую субботу, 22 апреля.

Читайте также

Губернатор призвал пензенскую молодежь присоединиться к колонне «Бессмертного полка»

Глава региона отметил, что за счет бюджетных средств этот проект реализовать не получится, так как на организацию и проведение торгов потребуется длительное время.

По словам Ивана Белозерцева, в связи с этим он планирует попросить поддержки у реготделения партии «Единая Россия».

Губернатор уточнил, что для приобретения 10 тыс. пилоток со звездочкой потребуется 1 млн. рублей — цена одной составляет 100 рублей.

«Это идеальный вариант, когда единство формы и содержания», — отметил Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В обращение выйдет почтовый блок с изображением картины из фондов пензенской галереи Пензенского бродягу уличили в краже куртки за 14 тыс. рублей
Губернатор отводит ключевую роль молодежным совещательным органам при гордуме и парламенте В Пензе женщина набросилась с ножом на бывшего мужа
Международный театральный фестиваль «Золотая провинция» завершился в Пензе Губернатор вспомнил молодость на форуме «Ласточка» под Пензой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама