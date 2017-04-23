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Губернатор призвал пензенскую молодежь присоединиться к колонне «Бессмертного полка»

13:36 | 23.04.2017 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал участников II регионального форума «Ласточка», прошедшего на базе санатория «Березовая роща», принять участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы, 9 мая.

Губернатор призвал пензенскую молодежь присоединиться к колонне «Бессмертного полка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я вас приглашаю принять участие в этом мероприятии, поддержать. […] Очень важно в День Победы пройти в составе «полка». Если есть фотографии, их надо найти. Если нет, значит, просто написать фамилии», — сказал он в ходе встречи с молодежью, состоявшейся в минувшую субботу, 22 апреля.

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Иван Белозерцев добавил, что у него в годы Великой Отечественной войны погибли три дяди, в память о которых он присоединился к шествию «Бессмертного полка» в 2016 году.

«Я иду с внуком: я Белозерцев и он Белозерцев. Он несет фотографии моих дядей. У меня слезы на глазах, как и у многих, комок в горле, потому что это наша история, это наша Победа», — поделился губернатор своими впечатлениями.

Он отметил, что сегодня, когда остается все меньше ветеранов, чрезвычайно важно сохранить память о том, какой ценой досталась Великая Победа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году акцию «Бессмертный полк» в Пензенской области поддержали 11 тыс. человек.

В Пензе шествие стало одним из центральных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.
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