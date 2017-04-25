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В Пензе основные торжества в День Победы пройдут на девяти площадках

15:33 | 25.04.2017 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Основные торжества, посвященные Дню Победы, пройдут в Пензе во вторник, 9 мая, на девяти площадках. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе основные торжества в День Победы пройдут на девяти площадках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это территория у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, у памятника «Проводы» и молодежный центр «Юность».

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Виктор Кувайцев добавил, что также будут задействованы парки и скверы — имени В.Г. Белинского, имени Ульяновых, имени Дениса Давыдова, «Олимпийский», «Бессмертного полка» и Юбилейная площадь.

«В мероприятиях планируется участие — с учетом сегодняшнего количества заявок — около 100 тыс. человек», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Мэр Пензы подчеркнул, что вопросам обеспечения безопасности жителей и гостей города будет уделено особое внимание.
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