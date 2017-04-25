В Пензенской области за I квартал умерли 30 ВИЧ-инфицированных Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. 30 ВИЧ-инфицированных граждан умерли в Пензенской области за период с января по март 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за весь период наблюдения их количество составило 717 человек.

По показателям распространенности ВИЧ-инфекции лидирует Кузнецк — 789,6 на 100 тыс. населения, Кузнецкий район — 390,9, Заречный — 440,3, Пенза — 314,8, а также Иссинский, Лунинский, Пензенский и Малосердобинский — 240,5–285.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января по март 2017 года среди постоянного населения Пензенской области выявлено 96 новых случаев ВИЧ-инфекции. В целом за это время зарегистрировано 118 случаев ВИЧ-инфекции.