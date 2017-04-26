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В Пензе объявлен конкурс на разработку проекта памятника материнству

10:32 | 26.04.2017 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы объявило открытый конкурс на разработку скульптуры на тему «Материнство».

В Пензе объявлен конкурс на разработку проекта памятника материнству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нем могут принять участие профессиональные скульпторы, художники, архитекторы, творческие объединения и союзы, имеющие опыт в создании произведений монументального искусства, скульптур и арт-объектов, а также студенты профильных вузов, выпускники и учащиеся школ искусств. Ограничений по возрасту нет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы.

В пресс-службе добавили, что от участника или группы принимается неограниченное число заявок.

Подать их можно в два этапа: с 26 апреля по 24 мая и с 19 июня по 2 июля включительно.

Рассмотрение и подведение итогов первого этапа будет осуществляться по 3 июня, а второго — по 13 июля.
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