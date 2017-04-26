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В Пензенской области объекты «Транснефти» подготовят к работе в пожароопасный период

10:47 | 26.04.2017 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. АО «Транснефть – Дружба» приступило к подготовке производственных объектов Брянского, Мичуринского, Куйбышевского и Пензенского районных управлений к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период. Об этом сообщается на сайте компании.

В Пензенской области объекты «Транснефти» подготовят к работе в пожароопасный период

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Паспорта готовности должны быть получены до 1 июня.

В рамках запланированного комплекса мероприятий предстоит расчистить от деревьев и кустарников охранные зоны структурных подразделений предприятия, объектов линейной части магистральных трубопроводов, участков высоковольтных линий электропередач, расположенных вдоль трассы. В обвалованиях резервуаров, узлов задвижек, камер пуска и приема средств очистки и диагностики будет также убрана сухая трава.

Вокруг объектов линейной части и перекачивающих станций запланировано устроить и обновить минерализованные полосы. При этом особое внимание намечено уделить территориям, где охранные зоны проходят через торфяники или примыкают к ним.

Кроме того, тщательную подготовку проходит система противопожарного водоснабжения: проверяются резервуары запаса воды и пожарные водоемы на территориях структурных подразделений АО «Транснефть – Дружба», источники воды в охранных зонах линейной части трубопроводов, а также оборудование для ее забора, узлы подключения пожарной техники для подачи воды и раствора в системы пожаротушения и охлаждения.

В числе важных мероприятий — проверка пожарной техники, первичных средств тушения на линейных объектах трубопроводов, испытание пожарных рукавов и пожарно-технического вооружения.

Специалисты изучат работу огнепреградителей на емкостях и резервуарах, проверят работоспособность установок пожаротушения. Внутри площадочных и линейных объектов магистральных трубопроводов ведется подготовка средств молниезащиты.

В целях тушения лесных пожаров в АО «Транснефть – Дружба» будет организовано 30 групп, укомплектованных снаряжением и спецодеждой. Все участники групп отработают необходимые умения и навыки в ходе учебно-тренировочных занятий.

Акционерное общество «Транснефть – Дружба» является дочерним обществом ПАО «Транснефть», эксплуатирующего российский отрезок нефтепроводной магистрали «Дружба».

В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.
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