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Мэрия Пензы обратилась в суд по поводу здания магазина «Садко»

16:21 | 26.04.2017 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы просит Арбитражный суд региона обязать индивидуального предпринимателя Владимира Зубарева привести здание на проспекте Строителей, в котором располагается магазин «Садко», в первоначальное состояние, существовавшее на момент выдачи мэрией разрешения на ввод объекта — кафе — в эксплуатацию от 13 апреля 2015 года.

Мэрия Пензы обратилась в суд по поводу здания магазина «Садко»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в материалах дела, разрешение было выдано на строительство двухэтажного здания кафе общей площадью 780,2 кв. метра.

По данным истца, за Владимиром Зубаревым зарегистрировано право собственности на спорный объект недвижимости со следующими характеристиками: площадь — 744,4 кв. метра, этажей — 2.

Определением от 28 марта 2017 года суд полностью удовлетворил заявление мэрии Пензы о принятии обеспечительных мер. Управлению Росреестра по региону запрещено совершать регистрационные действия в отношении земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Пенза, проспект Строителей, 50В.

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Разбирательство по делу в судебном заседании назначено на 11 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2016 года мэр Пензы Виктор Кувайцев прокомментировал появление под окнами жилого дома в Арбеково здания хозмага, высота которого по факту достигает пяти этажей МКД.

По его словам, при возведении объекта собственник не просто обманул мэрию, а «нарушил все, что на тот момент можно было нарушить, исходя из разрешительной документации».
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