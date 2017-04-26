В Пензенской области на развитие туризма планируется направить около 5 млн. рублей Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. 4,8 млн. рублей планируется заложить в бюджете Пензенской области на 2017 год на мероприятия, направленные на развитие туризма. Об этом сообщила глава регионального Минфина Любовь Финогеева в ходе заседания комитета Законодательного собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике в среду, 26 апреля.

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В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что изначальная заявка по этой позиции составляла 8 млн. рублей, однако впоследствии сумма была сокращена почти в два раза.

Поясняя цели, на которые намечено направить эти средства, он обратил внимание на то, что Пензенская область — единственный регион в Поволжье, который не проводит собственных ярмарок по туризму.

«У нас нет ни одного рубля в бюджете Пензенской области на создание элементарного путеводителя для туристов», — добавил зампред регионального правительства.

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По словам Олега Ягова, приоритетной задачей на данный момент является развитие событийного туризма.

«Каждый приехавший в Пензенскую область человек в 10 раз больше, чем мы затратим, привозит, это минимум. Поэтому [планируется] несколько событийных мероприятий, в том числе [фестиваль] «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций», — сказал он.

Также Олег Ягов отметил, что в туристско-информационных пунктах на железнодорожном вокзале Пенза-I и в аэропорту пока нет ни одного компьютера или ноутбука.