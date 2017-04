Фестиваль «Jazz May» помогает привлекать туристов в Пензенскую область — министр Культура Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza», который в седьмой раз состоится в Пензе с 19 по 21 мая, способствует привлечению туристов в регион. Такое мнение высказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию «Не приносит он прибыли. Но это то мероприятие, которое делается для развития нашей территории, городской среды», — отметила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенской областной филармонии в среду, 5 апреля. По словам Татьяны Курдовой, в 2016 году «Jazz May» стал одним из мероприятий, на основе которого был построен специальный маршрут для гостей Пензенской области. «В прошлом году у нас был открыт туристский маршрут на основе нескольких фестивалей. Это был «Jazz May» и симпозиум по стеклу и хрусталю в Никольске», — уточнил министр. В свою очередь продюсер предстоящего фестиваля Олег Рубцов сообщил, что, как и год назад, концерты под открытым небом будут бесплатными, а на остальные выступления вход будет осуществляться по билетам, стоимость которых окончательно пока не определена. Читайте также

Открытую площадку «Jazz May» помогут спроектировать архитекторы объединения «Вещь!» «Я не думаю, что они будут качественно отличаться от прошлогодних. В общем-то, они всегда начинаются от самых минимальных, самых доступных, потому что мы понимаем, что среди любителей джазовой музыки есть те, кто не может себе позволить дорогие билеты. Определенная часть совсем дешевых билетов тоже будет иметь место», — сказал он. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прием заявок от музыкантов, желающих выступить на открытой площадке VII фестиваля «Jazz May Penza», продлится по 20 апреля. Программа мероприятия пока формируется, однако уже известно, что его участниками станут представители шести стран. В их числе США, Испания, Франция, Венгрия, Люксембург и Россия. На основной площадке — в киноконцертном зале «Пенза» — выступят поющая пианистка Дина ДеРоуз, интернациональная команда «Electric Shock», московская группа «Miraif» и ее бессменная вокалистка Мариам Мерабова. Публику ждет несколько премьер. Первая из них — программа венгерского гитариста Майка Готхарда от группы «Electric Shock», альбом «Flow» московской певицы Алины Ростоцкой и альбом фортепианного трио «Dock in Absolute» из Люксембурга. В 2017 году впервые в истории «Jazz May» будет организована трехдневная школа вокала. Авторские мастер-классы проведут Дина ДеРоуз, Мариам Мерабова и Алина Ростоцкая.

