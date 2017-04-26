В Пензе обсудили меры по обеспечению безопасности на мероприятиях 1 и 9 мая Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Обеспечение безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий 1 и 9 мая стало главной темой совместного заседания антитеррористической комиссии Пензенской области и оперативного штаба, которое губернатор Иван Белозерцев провел в правительстве региона в среду, 26 апреля.

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«На последнем заседании нами была отмечена возросшая активность международного терроризма. Вы знаете, что в апреле текущего года в ряде европейских стран произошли резонансные террористические акты, в результате которых погибли и пострадали более 30 человек, а три теракта, совершенных исламскими фанатами около христианских храмов в Египте, унесли и покалечили жизни нескольких десятков человек», — отметил он, обращаясь к собравшимся.

Глава региона напомнил, что 3 апреля теракт был совершен на территории России — в метро Санкт-Петербурга.

«В марте–апреле исламскими фундаменталистами были совершены нападения на воинскую часть Росгвардии в Чеченской Республике и на сотрудников полиции в Астрахани, вследствие чего погибли восемь человек. А если еще вспомнить сообщения средств массовой информации о более чем 10 удачно проведенных спецслужбами и правоохранительными органами контртеррористических мероприятиях, в результате которых ликвидированы и задержаны около 20 лиц, которые входили в так называемые «спящие» ячейки ИГИЛ [в арабском варианте — ДАИШ, деятельность запрещена в России], то становится ясна возросшая опасность», — сказал Иван Белозерцев.

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Он отметил, что при подготовке терактов злоумышленники пытаются нанести максимальный урон, выбирая массовые скопления людей.

«Мы с вами должны сделать все для того, чтобы на пензенской земле таких случаев не было», — подчеркнул губернатор.

После этого участники заседания приступили к обсуждению конкретных мер по обеспечению безопасности во время предстоящих праздников.