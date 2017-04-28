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В зоопарке Пензы откроют площадку для проведения торжеств и фотосессий

09:00 | 28.04.2017 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Площадка для проведения выездных регистраций брака и других торжественных мероприятий, а также семейных и детских фотосессий начнет свою работу на территории зоопарка Пензы в предстоящую субботу, 29 апреля.

В зоопарке Пензы откроют площадку для проведения торжеств и фотосессий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, она представляет собой живописную поляну с беседкой, качелями, диваном из дерева и декоративным мостиком.

Обрамляет поляну кольцевая заасфальтированная дорожка.

По случаю торжественного открытия будет организован показ свадебных и праздничных нарядов.

Участие в фотосессии в этот день будет бесплатным при покупке билета в зоопарк. Его цена составляет 80 рублей для детей в возрасте от 6 до 14 лет, для взрослых — 200 рублей.

Юным посетителям в возрасте до 6 лет билет не требуется.
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