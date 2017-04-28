В Пензе предприниматель оштрафован за продажу детской погремушки с росписью Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Предприниматель, торгующий детскими игрушками в магазине на улице Володарского в Пензе, оштрафован на 30 тыс. рублей за наличие в продаже китайской погремушки с росписью.

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Данный факт был выявлен 23 января 2017 года специалистом Роспотребнадзора.

Как отмечается в материалах дела, которое рассматривал Арбитражный суд Пензенской области, поверхностное окрашивание и роспись погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка, не допускаются в соответствии с ч. 3.2 ст. 4 технического регламента «О безопасности игрушек».

Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд счел необходимым установить за нарушение минимальный размер штрафа без конфискации продукции.