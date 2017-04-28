13:21:47 Пятница, 28 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе предприниматель оштрафован за продажу детской погремушки с росписью

12:34 | 28.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Предприниматель, торгующий детскими игрушками в магазине на улице Володарского в Пензе, оштрафован на 30 тыс. рублей за наличие в продаже китайской погремушки с росписью.

В Пензе предприниматель оштрафован за продажу детской погремушки с росписью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данный факт был выявлен 23 января 2017 года специалистом Роспотребнадзора.

Как отмечается в материалах дела, которое рассматривал Арбитражный суд Пензенской области, поверхностное окрашивание и роспись погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка, не допускаются в соответствии с ч. 3.2 ст. 4 технического регламента «О безопасности игрушек».

Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд счел необходимым установить за нарушение минимальный размер штрафа без конфискации продукции.
Актуальное
Читайте также
Жителя Пензы осудили за попытку дать взятку полицейскому на трассе под Саратовом Пензенский губернатор назвал выход на зарубежные рынки стратегической задачей
Пензенская область привлекла 65 млрд. рублей инвестиций на развитие экономики и соцсферы Пензенские аграрии за 2016 год произвели продукцию на 88 млрд. рублей
Губернатор отметил успехи пензенских кластеров Пензенские предприятия привлекли 640 млн. рублей субсидий на НИОКР и модернизацию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама