Ситуация с ипотечным кредитованием вызывает умеренный оптимизм — пензенский губернатор Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Ситуация, сложившаяся на рынке ипотечного кредитования в Пензенской области по итогам 2016 года, вызывает умеренный оптимизм. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

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«Рынок ипотечного кредитования в 2016 году характеризовался ежемесячным увеличением объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов. Рост к уровню 2015 года составил более 20%», — сказал глава региона.

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Он отметил, что выйти на показатели докризисного периода пока не удалось.

«Средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам на территории Пензенской области в 2016 году составила 12,4%, что является одной из самых низких среди регионов ПФО. Ее снижение будет продолжаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки Центрального банка, что повысит доступность ипотеки и позволит большей части населения приобретать жилье с использованием данного механизма кредитования», — добавил Иван Белозерцев.