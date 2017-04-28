Заксобрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва утвердили 11 членов Общественной палаты региона в ходе 43-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хотел бы проинформировать всех коллег, что этот вопрос обстоятельно обсуждался на заседании комитета [по государственному строительству и вопросам местного самоуправления]. Каждому, кто подавал заявление, была предоставлена возможность высказать свое видение по развитию и работе Общественной палаты, ответить на вопросы депутатов. Путем тайного голосования определены кандидаты, которые внесены на утверждение пленарного заседания Законодательного собрания», — пояснил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

После этого вопрос был вынесен на голосование, по итогам которого 11 отобранных кандидатур получили поддержку народных избранников.

«Уважаемые коллеги, давайте поздравим наших представителей в Общественной палате и пожелаем успешной работы на благо избирателей и Пензенской области», — сказал Валерий Лидин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в состав Общественной палаты Пензенской области входят 33 члена, 11 из которых утверждает Законодательное собрание региона.

Среди них — главный врач детской стоматологической поликлиники Елена Блащук, главврач специализированной наркологической поликлиники «Панацея» Сергей Дегтярь, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (в миру Сергей Домнин), бизнесмен Игорь Зайдман, активист в сфере ЖКХ Владимир Лощинин, председатель молодежного парламента Наталья Назарова, глава областной организации профсоюзов работников здравоохранения Галина Попадюк, гендиректор ТРК «Наш Дом» Татьяна Прошина, руководитель ЗАО «Производственно-коммерческое предприятие «Орбита-1» Олег Сактирин, председатель реготделения организации «Российский Красный крест» Александр Серов и председатель регионального духовного управления мусульман Абубякяр Юнкин.

Планируется, что еще 11 членов будут утверждаться губернатором из числа кандидатов, представленных отделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных в регионе.

Затем члены Общественной палаты Пензенской области, кандидатуры которых согласованы губернатором и парламентом, утвердят еще 11 человек из лиц, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными в регионе.

Порядок формирования палаты был изменен осенью 2016 года.

Теперь руководитель Общественной палаты Пензенской области будет именоваться не секретарем, а председателем.