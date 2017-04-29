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Стал известен маршрут автопробега по Пензенской области в честь Дня Победы

12:30 | 29.04.2017 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Участники автопробега «Дорогами бессмертного полка», которые, по уточненным данным, поедут на 15 машинах, посетят 18 городов и районных центров Пензенской области 3 и 4 мая.

Стал известен маршрут автопробега по Пензенской области в честь Дня Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В маршрут включены Пенза, Мокшан, Нижний Ломов, Спасск, Вадинск, Земетчино, Башмаково, Белинский, Каменка, Сердобск, Городище, Никольск, Сосновоборск, Кузнецк, Русский Камешкир, Лопатино, Малая Сердоба и Колышлей.

Стартует автопробег у здания ДОСААФ на улице Коммунистической в Пензе, где состоится небольшой митинг с участием представителей власти.

Затем автомобили с флагами России, ДОСААФ, «Бессмертного полка» и копиями Знамени Победы поедут по направлению к федеральной трассе М5 «Урал», где участники разделятся на две колонны: одна поедет на запад Пензенской области, другая — на восток.

В каждом населенном пункте, вошедшем в маршрут, активисты возложат цветы и венки к монументам и местам захоронений участников Великой Отечественной войны.

4 мая колонны объединятся в Колышлее и направятся в Пензу.

Автопробег завершится у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 4 мая в 17.00, сообщает пресс-служба мэрии.
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