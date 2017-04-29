В Пензе чиновники оценили ассортимент ярмарки «Сезон удачи»
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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Представители власти оценили ассортимент ярмарки «Сезон удачи», организованной в центре Пензы на площади В.И. Ленина.
Фото: Penza-gorod.ru
Среди тех, кто посетил торговые ряды, были губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и мэр Пензы Виктор Кувайцев.
Они лично пообщались с сельхозтоваропроизводителями, которые представили товары для сада и огорода.
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«Такие ярмарки нужны жителям, и это в очередной раз доказывает количество пришедших. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в данном направлении, ведь ярмарки товаров местных производителей в Пензе очень востребованы», — отметил Виктор Кувайцев, комментируя увиденное.
Как и в первый день работы, на ярмарке можно было приобрести саженцы плодовых деревьев, семенной материал, минеральные удобрения и технику для проведения работ на даче.
Также на ярмарке представлены товары для ландшафтного дизайна и комфортного отдыха на природе.