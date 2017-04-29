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В Пензе чиновники оценили ассортимент ярмарки «Сезон удачи»

14:55 | 29.04.2017 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Представители власти оценили ассортимент ярмарки «Сезон удачи», организованной в центре Пензы на площади В.И. Ленина.

В Пензе чиновники оценили ассортимент ярмарки «Сезон удачи»

Фото: Penza-gorod.ru

Среди тех, кто посетил торговые ряды, были губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Они лично пообщались с сельхозтоваропроизводителями, которые представили товары для сада и огорода.

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«Такие ярмарки нужны жителям, и это в очередной раз доказывает количество пришедших. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в данном направлении, ведь ярмарки товаров местных производителей в Пензе очень востребованы», — отметил Виктор Кувайцев, комментируя увиденное.

Как и в первый день работы, на ярмарке можно было приобрести саженцы плодовых деревьев, семенной материал, минеральные удобрения и технику для проведения работ на даче.

Также на ярмарке представлены товары для ландшафтного дизайна и комфортного отдыха на природе.
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