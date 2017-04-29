В Пензе участники субботника высадили ели, липы и рябины в сквере «Бессмертного полка» Общество

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Участники общегородского субботника, организованного в Пензе 29 апреля, высадили саженцы ели, липы и рябины на территории сквера «Бессмертного полка», который планируется торжественно открыть перед Днем Победы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Посадочный материал для проведения работ по благоустройству был предоставлен МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

Свой вклад в озеленение территории внесли, в частности, губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев, которые в этот день взялись за лопаты.

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Информируя главу региона о проведенной работе и планах по дальнейшему обустройству сквера, Виктор Кувайцев пояснил, что в ближайшее время здесь будет размещена экспозиция фотографий под названием «Бессмертный полк» в Пензе», при этом снимки будут периодически меняться».

Мэр Пензы подчеркнул, что инициаторами обустройства этой зоны отдыха выступили местные жители, а власти города их в этом поддержали.

«К тому же, с прошлого года мы стараемся придерживаться выбранной концепции, направленной на создание зеленых зон. В Пензе такие места есть. Все, что от нас требуется — приводить их в порядок и поддерживать в чистоте», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.