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Мэр Пензы поручил принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности

12:11 | 30.04.2017 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

Мэр Пензы поручил принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он потребовал уделить особое внимание опашке территорий, а также обеспечить достаточное количество емкостей и машин для подачи воды в местах, где горит трава и высок риск возникновения природных пожаров.

«Пожарные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. В целях оказания поддержки нам нужно организовать дежурство бригад из состава МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и МУП «Пензадормост» на пожароопасных объектах. Главы районных администраций должны участвовать вместе с сотрудниками полиции, управления по делам ГО и ЧС, управления ЖКХ в мониторинге городских территорий», — сказал мэр в ходе внеочередного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, проведенного в воскресенье, 30 апреля.

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Виктор Кувайцев также призвал обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничений, которые предусмотрены введенным на территории Пензы особым противопожарным режимом.

«Погода в городе установилась теплая, ветреная. Требуется неукоснительное соблюдение всех ограничений, предусмотренных законодательством. Их выполнение необходимо поставить под свой жесткий контроль», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, по итогам заседания решено сформировать пять рабочих бригад, которые будут дежурить в Ахунах, Заре, на Барковке, а также в районе автодрома и улицы Чапаева.
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