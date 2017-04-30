Мэр Пензы поручил принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности Общество

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

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В частности, он потребовал уделить особое внимание опашке территорий, а также обеспечить достаточное количество емкостей и машин для подачи воды в местах, где горит трава и высок риск возникновения природных пожаров.

«Пожарные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. В целях оказания поддержки нам нужно организовать дежурство бригад из состава МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и МУП «Пензадормост» на пожароопасных объектах. Главы районных администраций должны участвовать вместе с сотрудниками полиции, управления по делам ГО и ЧС, управления ЖКХ в мониторинге городских территорий», — сказал мэр в ходе внеочередного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, проведенного в воскресенье, 30 апреля.

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Виктор Кувайцев также призвал обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничений, которые предусмотрены введенным на территории Пензы особым противопожарным режимом.

«Погода в городе установилась теплая, ветреная. Требуется неукоснительное соблюдение всех ограничений, предусмотренных законодательством. Их выполнение необходимо поставить под свой жесткий контроль», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, по итогам заседания решено сформировать пять рабочих бригад, которые будут дежурить в Ахунах, Заре, на Барковке, а также в районе автодрома и улицы Чапаева.