Жительница Пензы обеспокоена судьбой детей, гуляющих по крыше у «Могилевского дворика» Общество

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Неравнодушная жительница Пензы обратила внимание городских властей и ответственных служб на проблему свободного доступа посторонних лиц на крышу здания, расположенного на проспекте Строителей — напротив «Могилевского дворика».

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Поводом для беспокойства послужила ситуация, свидетельницей которой стала женщина — группа подростков проводила свободное время на крыше, причем некоторые из них расположились на самом краю, усевшись на козырьке и свесив ноги вниз.

«Сегодня около «Могилевского дворика» подростков 6 бегали по крыше здания. Высовывались, прятались. Что делать в такой ситуации — непонятно. Поискала ППСников, рядом не оказалось. Хорошо, что никто не упал. Следите за своими детьми, пожалуйста», — написала женщина в социальной сети «ВКонтакте».

Вместе с тем еще месяц назад мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил чиновникам, курирующим сферу ЖКХ, принять меры по ограничению свободного доступа посторонних людей на крыши жилых домов и других зданий, в том числе с целью исключения несчастных случаев с детьми, стремящимися сделать селфи.