Путепровод в Каменке намечено открыть к 12 июня Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Путепровод на автодороге «Тамбов — Пенза — Вирга — М5 «Урал» в городе Каменке Пензенской области намечено ввести в эксплуатацию после капитального ремонта к 12 июня. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

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«В мае мы заканчиваем работы», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона во вторник, 2 мая.

Александр Гришаев добавил, что ремонт Свердловского моста в Пензе намечено завершить в конце III – начале IV квартала 2017 года.

Капитальный ремонт путепровода в Каменке и Свердловского моста в Пензе осуществляется с использованием средств, перечисленных грузоперевозчиками через госсистему «Платон». По данным ФКУ «Поволжуправтодор», на эти цели направлено 497 млн. рублей. За счет этих средств дорожные работы на аварийных мостах начались впервые за их многолетнюю историю эксплуатации.

Муниципальный контракт на выполнение капремонта путепровода в Каменке заключен между МКУ «Управление капитального строительства города Каменки» и ООО «Мостовик» 25 октября 2016 года. Цена контракта составила 114 млн. рублей, из них более 102 млн. рублей — средства федерального бюджета.

По данным администрации Каменского района, к работам на объекте приступили 17 октября 2016 года. Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, дата завершения работ по контракту — 31 декабря 2016 года.

Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста» был заключен МКУ «Управление капитального строительства Пензы» и ООО «Автодорога» 26 сентября 2016 года. Цена контракта составила более 412 млн. рублей, из них около 395 млн. рублей — средства федерального бюджета.

Дата завершения работ — 9 декабря 2017 года. Движение по Свердловскому мосту закрыто с 22 сентября 2016 года.