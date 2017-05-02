В Пензенской области происшествий на первомайских мероприятиях не допущено — УМВД Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов и общественных объединений не допустили нарушений порядка и каких-либо чрезвычайных происшествий во время массовых мероприятий, прошедших в Пензенской области в период с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщил заместитель начальника полиции управления МВД России по региону полковник Николай Сармин.

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«1 мая в 34 населенных пунктах Пензенской области проведено 58 массовых мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, в которых приняли участие около 16 тыс. человек», — уточнил он.

По его словам, в охране общественного порядка были задействованы почти 450 полицейских и 30 сотрудников Росгвардии, а также более 180 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, полицейские в минувшие выходные несли службу в усиленном режиме.