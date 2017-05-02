В Пензенской области ямочный ремонт намечено завершить в мае Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Ямочный ремонт намечено завершить на дорогах Пензенской области в мае. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

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«На сегодняшний день сделано порядка 160 тыс. кв. метров. Ежедневно работают 60–70 бригад, занято до 400 рабочих», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 мая.

По словам министра, планируется капитально отремонтировать 126 дорог.

«83 объекта сейчас проторговано. Начались уже работы в Бековском, Каменском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском, Нижнеломовском, Никольском, Сердобском, Сосновоборском районах», — уточнил глава регионального Минстроя.

Александр Гришаев отметил, что к настоящему времени запущены все 40 асфальтобетонных заводов.

«Проблем по материалам сейчас нет», — подчеркнул он.