В Пензенской области поддельная водка подорожала до уровня легальной Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Цена бутылки водки неизвестного происхождения, реализуемой без акцизных марок, достигла в Пензенской области минимального уровня, по которому продается легальный крепкий алкоголь. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Если раньше безакцизный алкоголь продавался по цене 100 – максимум 150 рублей за бутылку водки, на сегодняшний день […] продажа осуществляется по цене 180–200 рублей. Это говорит о том, что экономический смысл покупки нелегальной продукции отсутствует», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 2 мая.

По словам министра, с начала 2017 года было совершено 260 рейдов по торговым точкам, в ходе которых выявлено 37 фактов продажи нелегального спиртного.

«В основном это факты [продажи алкогольной продукции] без лицензии. Один факт только был выявлен у лицензиата. На сегодняшний день лицензия у этого предприятия — ООО «Успех» — приостановлена. Дело находится в Арбитражном суде [...]. Еще один случай проверяется в Кузнецком районе по одному предприятию, где сейчас документы находятся на экспертизе», — пояснил Андрей Бурлаков.

Он добавил также, что в Пензенской области удалось практически полностью исключить продажу спиртосодержащих пищевых добавок.

Министр отметил, что контролирующие органы фиксируют изменение времени продажи нелегального алкоголя.

«Если буквально 1,5–2 месяца назад можно было закупить алкоголь в городе или пригороде в дневное время, […] на сегодняшний день трафик сместился больше в ночное время», — сказал он, уточнив, что с учетом этих данных скорректирован график проведения рейдов.