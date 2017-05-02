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S7 начнет летать из Пензы в Москву с 31 августа

15:30 | 02.05.2017 | Общество

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. S7 Airlines (ПАО «Авиакомпания Сибирь») начнет летать из Пензы в московский аэропорт Домодедово с 31 августа 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

S7 начнет летать из Пензы в Москву с 31 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Embraer-170. Это новый тип воздушных судов, введенный для реализации программы развития межрегиональных авиаперевозок. Современные самолеты рассчитаны на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на сайте авиакомпании уже открыта предварительная продажа билетов, стоимость которых с учетом обязательных сборов составляет от 3 тыс. 700 рублей.

На данный момент из Пензы в Москву полеты осуществляют «РусЛайн» и «Саратовские авиалинии». До 31 декабря 2016 года рейсы в столицу также выполняла авиакомпания «ЮТэйр» (Utair).
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