Губернатор назвал хорошим знаком решение вынести «Дружбу-2» за границы Кузнецка Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Принятое «Транснефтью» решение о выносе нефтепровода «Дружба-2» с территории города Кузнецка Пензенской области в 2019–2020 годах, а не в 2024-м, как это планировалось ранее, является хорошим знаком, свидетельствующим о настрое компании найти взаимоприемлемое решение проблемного вопроса. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Действительно, у нас сложились хорошие деловые взаимоотношения. Для меня как для губернатора важны две вещи. Обеспечить безопасность наших граждан, проживающих на территории Кузнецка и Кузнецкого района, там, где проходит трубопровод «Транснефти» — это первое. И, безусловно, второе: я понимаю, что эта компания государственная выполняет очень важную задачу. И, конечно, очень важно, чтобы ее сеть развивалась на пензенской земле», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 мая.

Комментируя итоги переговоров с вице-президентом ПАО «Транснефть» Михаилом Маргеловым, Иван Белозерцев подчеркнул, что чувствует конструктивный настрой и заинтересованность в поиске выхода из сложившейся ситуации.

По его словам, решение о строительстве нефтепровода в обход города — яркое тому подтверждение.

«Это для нас хорошее решение и хороший знак», — сказал губернатор.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок «Дружбы» эксплуатирует АО «Транснефть – Дружба», которое является дочерним предприятием ПАО «Транснефть».

В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.

В апреле 2017 года была оптимизирована организационная структура АО «Транснефть – Дружба». Теперь она включает в себя четыре филиала – районных управления: Брянское, Мичуринское, Куйбышевское, а также Пензенское, создаваемое на базе Сызранского районного нефтепродуктопроводного управления.