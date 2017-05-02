«Транснефть» вынесет нефтепровод «Дружба-2» с территории Кузнецка в 2019–2020 годах Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. «Транснефть» приняла решение о выносе нефтепровода «Дружба-2» с территории города Кузнецка Пензенской области не в 2024 году, как это планировалось ранее, а в 2019–2020 годах. Об этом сообщил вице-президент компании Михаил Маргелов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы приняли у себя в компании непростое решение, чтобы сдвинуть сроки переноса трубы, чтобы она пошла в обход Кузнецка, с 2024 года на 2019–2020 годы. То есть мы уведем трубу из города в любом случае. Это повлечет для нас дополнительные материальные затраты, переориентацию наших сил, средств, но мы делаем это осознано, понимая, что наша общая задача — и для администрации области, и для компании «Транснефть» — это обеспечение безопасности наших граждан», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 2 мая.

Михаил Маргелов добавил, что на эти цели будет потрачено примерно 5 млрд. рублей.

По его словам, на предстоящую среду, 3 мая, запланирована встреча с жителями Кузнецка и представителями городской власти.

Читайте также

В Кузнецке суд приостановил производство по делам о жилых домах вблизи «Дружбы»

Комментируя дела о нахождении жилых домов в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба» в Кузнецке, которые были инициированы АО «Транснефть – Дружба», Михаил Маргелов пояснил, что на данный момент специалисты «сконцентрированы на технической работе».

«Компания «Транснефть» не воюет с гражданами России. Мы стараемся [сделать] так, чтобы наши граждане жили в безопасной стране», — подчеркнул вице-президент.

Он отметил, что «Транснефть» не будет «утюжить бульдозерами жилища пензенцев и кузнечан».

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок «Дружбы» эксплуатирует АО «Транснефть – Дружба», которое является дочерним предприятием ПАО «Транснефть».

В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.

В апреле 2017 года была оптимизирована организационная структура АО «Транснефть – Дружба». Теперь она включает в себя четыре филиала – районных управления: Брянское, Мичуринское, Куйбышевское, а также Пензенское, создаваемое на базе Сызранского районного нефтепродуктопроводного управления.