Газета «Пятый угол» 12 мая отметит юбилей Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания областной детско-юношеской газеты «Пятый угол», состоится во дворце детско-юношеского творчества Пензы в пятницу, 12 мая.

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С 9.00 начнут работу пять игровых площадок с конкурсами и призами. Также будет организована выставка победителей областного конкурса школьных газет. В «Газетном киоске» будут представлены экземпляры «Пятого угла» разных лет, которые гости праздника смогут взять бесплатно.

В 10.00 состоится праздник «Нет на свете лучше друга, чем газета «Пятый угол», на который приглашены выпускники школы юных журналистов разных лет, члены пресс-центров школьных изданий, а также друзья газеты.

Во время праздника пройдет награждение победителей областного конкурса школьных изданий и творческого конкурса «Труд — всему голова», сообщается на сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Первый номер областной детско-юношеской газеты «Пятый угол» был издан в июне 1992 года. За это время через «Школу юных журналистов», созданную при редакции, прошли более 500 воспитанников. Многие из них работают в средствах массовой информации Пензы, Саратова, Самары, Москвы и других регионов, а также в федеральных изданиях.

При газете «Пятый угол» действует центр развития детско-юношеских СМИ, благодаря работе которого в школах Пензенской области издаются более сотни газет.