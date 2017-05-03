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Губернатор утвердил 11 членов Общественной палаты Пензенской области

11:30 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев утвердил 11 членов Общественной палаты Пензенской области пятого состава.

Губернатор утвердил 11 членов Общественной палаты Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их кандидатуры были представлены подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных в регионе.

В их числе — руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Иван Атяшкин, председатель совета областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Булыгин, глава регионального совета пензенского отделения Поискового движения России Лариса Казакова, глава реготделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина, а также исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Кроме того, в состав палаты вошли директор школы №7 Анита Благодерова, руководитель пензенского исполкома ОНФ Сергей Мельников, профессор кафедры «История России, краеведение и методика преподавания истории» Пензенского государственного университета Владимир Первушкин, председатель ТПП региона Владимир Подобед, руководитель областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев и директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь.

Ранее еще 11 членов утвердило Законодательное собрание Пензенской области.

В ближайшее время члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и региональным парламентом, определят еще 11 человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными в Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба облправительства, первое заседание в новом составе планируется провести в июне.
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