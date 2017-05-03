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Под Пензой обнаружена свалка биологических отходов животного происхождения

12:56 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области выявили место несанкционированного размещения биологических отходов животного происхождения в Городищенском районе.

Под Пензой обнаружена свалка биологических отходов животного происхождения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, оно находится на расстоянии 1,6 км от автодороги «Камешкир — Лопатино».

«Эта ситуация неблагоприятно влияет на экологическую обстановку Городищенского района и Пензенской области в целом», — отметили в Минлесхозе региона.

В пресс-службе пояснили, что информация направлена в адрес администрации Городищенского района и региональное управление ветеринарии для принятия мер, в том числе по ликвидации несанкционированного размещения биоотходов животного происхождения.
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