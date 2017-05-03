Строители приступили к монтажу кровли новой школы в Пензе Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Рабочие завершили кирпичную кладку стен новой школы, которая возводится в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе, установили окна и приступили к следующему этапу стройки. Об этом руководитель ООО «Пензастройком» Владимир Савинкин проинформировал мэра Виктора Кувайцева, который посетил объект с инспекционным визитом в среду, 3 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время ведутся работы по устройству кровли; монтажу внутренних инженерных сетей — к ним относятся вентиляция, водопровод, канализация, отопление, электрика; облицовке плиткой стен и полов, утеплению фасада здания и чистовой отделке», — пояснил он.

Читайте также

В Пензе заложен первый камень на месте строительства школы №14

Виктор Кувайцев положительно оценил ход работ.

«Строительство идет в соответствии с графиком. Это дает нам уверенность в том, что объект мы сдадим в срок», — сказал он.

Глава администрации Пензы поручил в ближайшее время доделать входную группу в связи с тем, что 11 мая в строящемся здании школы планируется провести конкурс профессионального мастерства среди плиточников-отделочников, сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что новое здание школы примет учеников 1 сентября 2017 года. Ожидается, что в стенах учреждения будут учиться 550 детей. Материально-техническая база школы будет соответствовать современным образовательным стандартам.