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В Пензенской области отметят 100-летие комсомола

10:44 | 06.05.2017 | Общество

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Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования комсомола, пройдут в Пензенской области в 2017–2018 годах. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области отметят 100-летие комсомола

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, организационный комитет должен разработать и утвердить план основных действий по подготовке и проведению праздничных мероприятий.

Сопредседателями оргкомитета стали председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, вице-губернатор Валерий Савин и руководитель аппарата губернатора и облправительства Лариса Рябихина.

Секретарем назначен советник при ректорате Пензенского государственного университета Александр Фионов.

Органам местного самоуправления, образовательным организациям, предприятиям и организациям также рекомендовано создать оргкомитеты и инициативные группы по подготовке мероприятий, привлечь к этой работе комсомольцев разных поколений, представителей молодежных организаций и движений.
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