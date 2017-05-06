В Пензенской области отметят 100-летие комсомола Общество Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования комсомола, пройдут в Пензенской области в 2017–2018 годах. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно тексту документа, организационный комитет должен разработать и утвердить план основных действий по подготовке и проведению праздничных мероприятий. Сопредседателями оргкомитета стали председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, вице-губернатор Валерий Савин и руководитель аппарата губернатора и облправительства Лариса Рябихина. Секретарем назначен советник при ректорате Пензенского государственного университета Александр Фионов. Органам местного самоуправления, образовательным организациям, предприятиям и организациям также рекомендовано создать оргкомитеты и инициативные группы по подготовке мероприятий, привлечь к этой работе комсомольцев разных поколений, представителей молодежных организаций и движений. Нашли ошибку в тексте?

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