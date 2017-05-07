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Мэр Пензы благодарен дорожникам за работу в выходные

13:47 | 07.05.2017 | Общество

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Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев признателен руководителям и работникам подрядных организаций, занимающихся ремонтом дорог в выходные дни.

Мэр Пензы благодарен дорожникам за работу в выходные

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Хотелось бы выразить благодарность тем подрядным организациям, которые приступили к работам в воскресенье с раннего утра. Значит, руководители этих предприятий прислушиваются к нашим пожеланиям, подходят к делу ответственно и обязательства по контракту планируют выполнить в срок», — отметил мэр по итогам объезда города 7 мая.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, среди объектов, на которых продолжается работа — проспект Победы, где устанавливают бордюры и выравнивают грунт таким образом, чтобы газон был ниже его уровня и во время дождя землю не смывало бы на дорогу.

Кроме того, специалисты компании «Автодорога» продолжают фрезеровать дорожное полотно на улице Бекешской и приступили к ремонту проезжей части на улице Пушкина. На улице Литейной они занимаются асфальтировкой дорожного полотна.

Организация «ДСУ» ведет ямочный ремонт на улице Луначарского.

Работники фирмы «Лидер» демонтируют бордюрный камень на улице Львовской и осуществляют подготовительные работы на улице Тепличной.
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