Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Глава города Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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«В истории нашего Отечества было много знаменательных событий, но Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов для каждого из нас особенно значима. Этот праздник стал символом героизма, мужества, стойкости и отваги людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, защитивших мир от фашизма и подаривших нам право на жизнь», — отметил он.

Глава города подчеркнул, что ныне живущее поколение россиян помнит о тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу и в тылу поднимал страну из руин.

«Величайший подвиг защитников Отечества всегда будет служить примером верности долгу и преданности Родине для всех поколений. От всей души желаю весеннего праздничного настроения, доброго здоровья, счастья, благополучия, согласия и мирного неба над головой!» — добавил Валерий Савельев.