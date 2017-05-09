В Пензе отметили День Победы Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось у мемориала воинской и трудовой славы пензенцев во вторник, 9 мая.

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После окончания 25-тысячного шествия «Бессмертного полка», в рядах которого шли пензенцы с портретами участников Великой Отечественной войны, кадеты с копией Знамени Победы проследовали в центр площади, где затем они держали полотнище площадью 200 кв. метров на протяжении всей церемонии.

Горожане стали свидетелями смены почетного караула и выноса 10 флагов с названиями фронтов Великой Отечественной войны, которые несли в руках солдаты, одетые в форму образца 1940-х годов.

Почетные места в партере по обеим сторонам от центра заняли ветераны. В середине выстроились первые лица Пензы и области. Среди собравшихся также были представители трудовых коллективов всех четырех районов города и общественных организаций с флагами.

Те, кто не мог рассмотреть происходящее со своих мест, имели возможность наблюдать за действием на двух экранах, установленных вблизи памятника. Один из них был повернут в сторону улицы Луначарского, второй — в направлении проспекта Победы.

Жители близлежащих домов следили за шествием и торжественными мероприятиями из окон и с балконов, высунувшись по несколько человек.

Со ступеней площади для собравшихся спел обладатель гран-при всероссийского конкурса «Голос воина» Роман Николаев и сыграли 72 юных скрипача.

К участникам мероприятия обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который отметил, что память о подвиге ветеранов, прошедших войну и восстановивших народное хозяйство после нее, будет жива вечно.

«Страна смогла отразить чудовищное нашествие захватчиков, выдержать, выстоять и победить в самой страшной войне в истории человеческой цивилизации. Советская армия освободила от фашизма не только свою территорию, но и страны Европы», — напомнил он.

Иван Белозерцев отметил, что жители Пензенской области внесли достойный вклад в Великую Победу.

«Наши земляки с первого и до последнего дня самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной. За ратную доблесть многие из них удостоены высоких боевых наград, стали Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы», — добавил губернатор.

Он поблагодарил ветеранов за их подвиг и пообещал, что современное поколение россиян поставит превыше всего служение своей стране и родному краю.

Затем участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев поздравил с 72-й годовщиной Победы ветеранов и их потомков.

«Желаю наследникам победителей умножать […] боевые традиции Красной армии, Советской армии. Желаю, чтобы вы, наследники победителей, не пережили то, что пережили ваши прадеды и деды. Счастья вам, благополучия. Честь имею!» — сказал ветеран.

После этого состоялся парад.

Перед ветеранами и участниками мероприятия строем прошли курсанты пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, в том числе представители нескольких иностранных государств, а также кадеты.

Завершил шествие оркестр.

В память о павших воинах была объявлена минута молчания, после чего раздались оружейные залпы.

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В завершение состоялась церемония возложения венков к монументу. Сильный ветер едва не унес их, но стоявшие рядом чиновники успели их подхватить.

Цветы возложили ветераны, представители власти, молодежь, члены общественных организаций, работники предприятий Пензы и рядовые горожане.

Многие родители повели своих детей к региональной Книге памяти, находящейся в нише одного из гранитных ступенчатых маршей, объясняя, что в ней записаны имена воинов-пензенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия оставляли перед ней цветы и конфеты.